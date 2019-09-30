Эдинсон Кавани может покинуть "ПСЖ" следующим летом по истечении срока контракта

Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани может покинуть клуб следующим летом.По информации L’Equipe, 32-летний игрок, вероятно, не будет продлевать с парижанами истекающий в июне 2020 года контракт. Он рассматривает возможность сменить команду.Ранее сообщалось, что уругваец может перебраться в клуб Дэвида Бекхэма "Интер Майами"."ПСЖ" приобрел Кавани у "Наполи" в 2013 году за 34,5 миллиона евро.