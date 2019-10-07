Президент "Лиона" не исключил отставку Силвиньо

Президент "Лиона" Жан-Мишель Ола не исключил отставку главного тренера команды Силвиньо."Не знаю. Мы должны думать рационально… Мы должны хорошо проанализировать ситуацию, потому что мы могли выиграть этот матч. Это задача Жуниньо (спортивного директора) — сообщить нам, что он хочет делать далее…Все варианты возможны. А потом уже я приму решение. Мы должны учитывать чувства игроков и других тренеров, чтобы принимать правильные решения", — цитирует Ола GFFN.