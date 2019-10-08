Сампаоли может заменить Силвиньо в "Лионе"

Экс-тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли может возглавить "Лион". 59-летний аргентинец, возглавляющий бразильский "Сантос", заинтересован в работе во французском клубе. Контракт специалиста с "Сантосом" рассчитан до 2020 года.Напомним, 7 октября "Лион" уволил Силвиньо с поста главного тренера. Бразилец тренировал команду с мая 2019 года. В текущем сезоне "Лион" стартовал в чемпионате Франции с двух уверенных побед над "Монако" (3:0) и "Анже" (6:0), но затем команда не смогла выиграть в семи матчах подряд. На групповой стадии Лиги чемпионов "Лион" дома сыграл вничью с "Зенитом" (1:1) и обыграл немецкий "РБ Лейпциг" (2:0) в гостях.