Головин дисквалифицирован на один матч чемпионата Франции

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин пропустит одну игру Лиги 1, сообщает ASM-supporters , ссылаясь на Профессиональную футбольную лигу Франции.

Фото: ФК "Монако"

Таким образом, Головин пропустит домашний матч 10-го тура чемпионата Франции с "Ренном" 20 октября.



Россиянин был удален с поля в матче 9-го тура чемпионата Франции против "Монпелье" (1:3) за две желтые карточки: первую из них Головин получил на 58-й минуте, а на 82-й был предупрежден повторно.



В текущем сезоне Александр провел сыграл за "Монако" 8 игр в чемпионате Франции, в которых забил два гола и сделал одну голевую передачу.