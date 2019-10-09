"ПСЖ" не хочет продлевать контракты с Кавани и Тьяго Силвой

Эдинсон Кавани и Тьяго Силва могут покинуть "ПСЖ" следующим летом.Парижане не хотят продлевать с игроками соглашения, которые истекают следующим летом. 35-летний Силва не входит в планы руководства клуба, а 32-летнему Кавани планировали предложить новое соглашение, однако недавняя травма изменила эти планы.Если уругваец покинет "ПСЖ", его приоритетом будут "Атлетико", "Наполи", "Интер" и "Манчестер Юнайтед".На данный момент "ПСЖ" сосредоточен на продлении контрактов с Марко Верратти и Маркиньосом.