Президент "Лиона" Жан-Мишель Ола подтвердил, что бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью действительно мог возглавить клуб.
"Мы действительно с ним переписывались. Но, к сожалению, он отказался с нами встретиться, потому что уже выбрал другой клуб", - цитирует Ола Get French Football News.
Напомним, Моуринью находится без работы с тех пор, как покинул "МЮ" в декабре 2018 года.
Президент "Лиона" рассказал, почему Моуринью отказался возглавить клуб
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