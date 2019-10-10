Президент "Лиона" рассказал, почему Моуринью отказался возглавить клуб

Президент "Лиона" Жан-Мишель Ола подтвердил, что бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью действительно мог возглавить клуб.



"Мы действительно с ним переписывались. Но, к сожалению, он отказался с нами встретиться, потому что уже выбрал другой клуб", - цитирует Ола Get French Football News.



Напомним, Моуринью находится без работы с тех пор, как покинул "МЮ" в декабре 2018 года.