"ПСЖ" начал переговоры с Неймаром о продлении контракта

Форвард "Пари Сен-Жермен" Неймар может продлить контракт с клубом, сообщает в своём "твиттере" журналист Николо Скира.Согласно информации источника, стороны уже контактировали на предмет обсуждения вопросов возможной пролонгации сотрудничества. Первые переговоры в парижском клубе оценивают как положительные. Чемпион Франции надеется продлить контракт с 27-летним нападающим до лета 2024 года.В текущем сезоне Неймар принял участие в пяти матчах. На его счету 4 забитых мяча. Действующий контракт бразильца с "Пари Сен-Жермен" рассчитан до лета 2022 года.