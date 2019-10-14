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"Лион" возглавит Руди Гарсия. В клуб сватали Моуринью, Венгера и Блана

Новым главным тренером "Лиона" станет Руди Гарсия, сообщает L’Equipe.

Агенты тренера уже прибыли в Лион и ведут переговоры с руководством клуба. Гарсия должен будет заключить контракт до лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что команду могут возглавить Жозе Моуринью, Арсен Венгер или Лоран Блан. Однако португалец отказался от должности, поскольку уже выбрал другой клуб, а Блан не хочет работать в "Лионе", так как ждет предложения из "Манчестер Юнайтед".

"Лион" уволил главного тренера Силвиньо неделю назад. В текущем сезоне "Лион" стартовал в чемпионате Франции с двух уверенных побед над "Монако" (3:0) и "Анже" (6:0), но затем команда не смогла выиграть в семи матчах подряд. На групповой стадии Лиги чемпионов "Лион" дома сыграл вничью с "Зенитом" (1:1) и обыграл немецкий "РБ Лейпциг" (2:0) в гостях.

Sport24


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Теги: Лион Гарсия Лига 1
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