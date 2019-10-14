Владелец "Лидса": "ПСЖ" хочет инвестировать в наш клуб

Владелец "Лидса" Андреа Радриццани рассказал, что у него есть несколько предложений от инвесторов."Ко мне обратились более 20 инвесторов, я оставил троих. Прежде всего мы рассматриваем вариант с нашими катарскими друзьями, потому что у нас хорошие отношения уже длительное время. Кроме того, они дадут нам возможность конкурировать с "Манчестер Сити", это будет великолепной возможностью.Второй инвестор из США, он большой фанат "Лидса" с детства, мне это нравится.Есть еще владелец итальянского клуба. Возможно, мы могли бы получить от них кредит на усиление состава", - цитирует Радриццани The Times.