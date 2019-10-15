Кавани собирается провести переговоры с "Ювентусом"

Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани может вернуться в Италию. По информации Calciomercato.com, 32-летний игрок намерен провести переговоры с несколькими клубами, в число которых входит "Ювентус".Ранее стало известно, что уругваец, скорее всего, покинет парижан следующим летом после истечения срока контракта.С 2010 по 2013 год Кавани выступал в Серии А за "Наполи", после чего перешел в "ПСЖ" за 64,5 миллиона евро. В составе парижан форвард провел 283 матча, забил 195 голов, сделал 40 результативных передач и стал пятикратным чемпионом Франции.