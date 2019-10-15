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Кавани собирается провести переговоры с "Ювентусом"

Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани может вернуться в Италию. По информации Calciomercato.com, 32-летний игрок намерен провести переговоры с несколькими клубами, в число которых входит "Ювентус".

Ранее стало известно, что уругваец, скорее всего, покинет парижан следующим летом после истечения срока контракта.

С 2010 по 2013 год Кавани выступал в Серии А за "Наполи", после чего перешел в "ПСЖ" за 64,5 миллиона евро. В составе парижан форвард провел 283 матча, забил 195 голов, сделал 40 результативных передач и стал пятикратным чемпионом Франции.

Sport24


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Теги: Кавани Ювентус Серия А ПСЖ Лига 1
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Серия А 2019/20
# Команда И О
1 Ювентус 7 19
2 Интер 7 18
3 Аталанта 7 16
4 Наполи 7 13
5 Рома 7 12
6 Лацио 7 11
...
20 Сампдория 7 3
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Лига 1 2019/20
# Команда И О
1 ПСЖ 9 21
2 Нант 9 19
3 Анже 9 16
4 Бордо 9 15
5 Лилль 9 15
6 Реймс 9 14
...
20 Метц 9 8
Сезон | Таблица | Календарь

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