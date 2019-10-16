Лопес заявил, что простил Икарди, который несколько лет назад увел у него жену

Аргентинский футболист Макси Лопес заявил, что не держит зла на нападающего "ПСЖ" Мауро Икарди.Несколько лет назад Лопес и Икарди вместе выступали в "Сампдории" и были в приятельских отношениях. Лопес тогда был женат на Ванде Наре и имел от нее троих детей, однако в 2013 году Нара бросила Макси и ушла к Икарди."Я простил Икарди, у меня нет с ним проблем. Моя цель в жизни — это подарить счастье своим детям. Остальное все уже в прошлом. Эту страницу я давно перевернул, меня это больше не терзает", — цитирует Лопеса Club 947.