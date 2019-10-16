Бен Арфа: все игроки "ПСЖ" удивлялись тому, что я не играю

Полузащитник Хатем Бен Арфа сегодня, 16 октября, выступил в суде по делу против своего бывшего клуба — "ПСЖ".Клубу вменяется отстранение от игровой практики в период с апреля 2017-го по июнь 2018 года. Бен Арфа хочет отсудить у парижан 8 млн евро — именно столько премии, по его мнению, он не получил, пока находился вне первой команды "ПСЖ"."Все футболисты "ПСЖ", даже Неймар, удивлялись тому, что я не играю. Я был хорош на тренировках. Я не уходил из клуба лишь потому, что был уверен, что рано или поздно буду играть", — сказал Бен Арфа на суде, передает L’Equipe.Бен Арфа перебрался в "ПСЖ" летом 2016 года на правах свободного агента, однако уже в сезоне-2017/18 он был отстранен от работы с первой командой из-за конфликта с тогдашним тренером парижан Унаи Эмери.На данный момент 32-летний игрок находится в статусе свободного агента.