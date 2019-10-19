» » Жардим: уверен, "Монако" вернётся в верхнюю часть турнирной таблицы

Жардим: уверен, "Монако" вернётся в верхнюю часть турнирной таблицы

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим дал комментарий в преддверии матча 10-го тура французской Лиги 1 с "Ренном", который состоится завтра, 20 октября.

"Все игроки вернулись в команду после перерыва на встречи сборных. Никто не травмировался. Нужно отметить, что не много футболистов из нашей команды отыграли оба матча целиком за свои сборные. Это положительно скажется на их готовности выйти на поле. Три игрока пропустят ближайшую встречу — Желсон, Балло-Туре и Головин. Нам предстоит составить команду из тех игроков, которые у нас имеются.

В Монпелье мы очень плохо сыграли в первом тайме, не показали должного желания и интенсивности в действиях. Во втором тайме прибавили, у нас были моменты. Но этого было недостаточно, чтобы догнать соперника. Мы должны оставаться сосредоточенными во всех играх. Особенно разочарован этим поражением. На старте сезона мы не могли рассчитывать на всех игроков, а в этой встрече у нас была такая возможность. Наш нынешний состав сильнее, чем был в прошлом году. Убеждён, команда будет развиваться и вернётся в верхнюю часть турнирной таблицы", — сказал Жардим.

"Чемпионат"


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Жардим Монако Лига 1
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Рейнгольд: Тедеско наверняка попросит денег на новых игроков, потому что с этим составом ловить нечего
Журналист Гордон: сломанное ребро не помешало Суркису по-мужски дать в челюсть Павелко 1
Лэмпард раскритиковал действия тренерского штаба сборной Франции из-за Канте
Почеттино: Кейн способен заменить Льориса на посту капитана "Тоттенхэма"
"На вашу копию не хватило бы картона". Дзюба и Слуцкий подкололи друг друга 3
Сын Это'о не сыграет на чемпионате мира U17 из-за указа президента Камеруна
Ерохин: отличный коллектив вкупе с тренерскими идеями даёт "Ростову" результат
Байрамян: в "Ростове" никто не шутит на тему "сбитых летчиков" и Мамаева
Тухель — о победе над "Ниццей": этот матч может стать уроком для "ПСЖ"
Жардим: уверен, "Монако" вернётся в верхнюю часть турнирной таблицы
Байрамян: все в "Ростове" будут стараться, чтобы Шомуродов стал лучшим бомбардиром
Назначены судьи, инспекторы и делегаты на матчи 19-го тура ФНЛ
Защитник "Текстильщика" Сараев получил травму в матче с "Лучом"
Игроки "Чайки" провели мастер-класс
Уткин: офигенная первая полоса у "СЭ". Вас бесит? Значит, все сделано правильно
Зидан — о переносе эль-класико: у меня есть предпочтения, но лучше промолчать
Анчелотти: желание "Наполи" бороться за чемпионство будет присутствовать до конца
ФИФА определилась с эмблемой и датой проведения клубного чемпионата мира-2019
Роналду за год заработал на рекламе в инстаграме больше, чем в "Ювентусе" 1
"Амкар" восстановил доступ к аккаунту после появления эротической рекламы
Батистута: я плакал от гнева, мои лодыжки были разорваны в клочья 1
"Ювентус" может продлить контракты с Игуаином и Дибалой
Гвардиола пошутил, что засунет игроков "Манчестер Сити" в холодильник во избежание травм
Член комитета по этике РФС Созин - о решении УЕФА разводить команды России и Косово: полная дурь 4
Глава Ла Лиги Тебас: "Манчестер Сити" и "ПСЖ" нужно исключить из еврокубков
Кикнадзе подтвердил подозрение на разрыв крестообразных связок у Джорджевича
Титов: Дзюба сделал правильный шаг, перейдя из "Спартака" в "Зенит" 7
Руководство Ла Лиги хочет, чтобы матч "Барселона" - "Реал" состоялся 4 декабря
Симеоне - о переносе эль-класико: футбол в Каталонии сейчас не на первом месте
Месси: эль-класико было гораздо более особенным, когда Роналду играл в "Реале"
Все новости