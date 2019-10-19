Тухель — о победе над "Ниццей": этот матч может стать уроком для "ПСЖ"

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель прокомментировал результат матча 10-го тура французской Лиги 1 с "Ниццей". Встреча состоялась в Ницце на стадионе "Альянц Ривьера" и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей."Всегда хорошо начинать серию из шести матчей с победы. Очень доволен тем, как команда провела первый тайм. Мы всё контролировали. Соперник не мог играть, потому что мы плотно защищались. В начале второй половины могли решить исход встречи, но не хватило точности. Потом "Ницца" больше рисковала, и мы немного ошибались. Но в конце всё же разобрались.Эта игра может стать уроком для "ПСЖ". В матче с "Галатасараем" мы тоже потеряли контроль на десять минут, сразу после гола", — приводит слова Тухеля AFP."ПСЖ", набрав 24 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, "Ницца" (13) занимает девятое место.