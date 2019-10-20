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"Монако" без Головина вырвал победу у "Ренна"

"Монако" одержал победу над "Ренном" в матче 10-го тура Лиги 1 - 3:2. Россиянин Александр Головин встречу пропускал из-за дисквалификации.

Чемпионат Франции

10 тур

Голы: Бен-Йеддер, 3, Мауасса, 12, Эну, 48, Слимани, 56, Бен-Йеддер, 90+3

Монако: Леком, Бадьяшиль, Агилар (Хенрихс, 65), Глик, Жемерсон (Кейта, 78), Бакайоко, Силва, Фабрегас (Бошилья, 88), Диаш, Бен-Йеддер, Слимани

Ренн: Сален, Да Сильва, Траоре (Гюйтан, 88), Морель, Ньяньон, Мауасса, Гренье, Камавинжа, Буриго, Эну (Сьибатшё, 79), Ньянг (Гбоу, 79)

Предупреждения: Слимани, 54, Камавинжа, 57, Ньяньон, 59, Глик, 90, Гренье, 90+1


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Теги: Монако Ренн Лига 1
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