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Диуф: Мбаппе не выиграть "Золотой мяч", играя в "ПСЖ"

Бывший нападающий "Ливерпуля" Эль-Хаджи Диуф советует форварду "ПСЖ" Килиану Мбаппе сменить клубную прописку, чтобы всерьез претендовать на выигрыш почетных индивидуальных наград, таких как "Золотой мяч".

"Я думаю, что у Садио Мане год был лучше, чем у Килиана Мбаппе. Он больше заслуживает "Золотой мяч" и с личной и с коллективной точки зрения.

Нельзя сравнивать Лигу 1 и АПЛ. Я считаю, что в тройке должны быть Месси, ван Дейк и Мане. Это из-за уровня лиг, в которых они выступают.

Понимаете ли, нужно уезжать из Франции, если хочешь завоевать "Золотой мяч". Единственный футболист, выигравший "Золотой мяч", выступая в Лиге 1 — это Жан-Пьер Папен. А играл он за "Марсель", который доходил до финала Кубка европейских чемпионов (в сезоне-1990-91). Можно проиграть в финале и завоевать «Золотой мяч», но не при вылете на стадии 1/8 финала", — цитирует Диуфа Le Parisien.

Sport24.ru


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Теги: Диуф Мбаппе ПСЖ Лига 1
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