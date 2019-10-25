В матче 11-го тура чемпионата Франции "Монако" обыграл "Нант" со счетом 1:0. Российский полузащитник монегасков Александр Головин отметился голевым пасом.
Чемпионат Франции
11 тур
Голы: Бен-Йеддер, 22
Нант: Лафон, Фабио (Мутуссами, 25), Паллуа, Аппиа (Базила, 52), Блас, Жиротто, Абейд, Туре, Бамба, Саймон, Кулибали
Монако: Леком, Жемерсон, Бадьяшиль, Глик, Силва, Бакайоко, Головин, Слимани, Диаш, Мартинш, Бен-Йеддер
Предупреждения: Фабио, 10
"Монако" обыграл "Нант", Головин сделал голевую передачу
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