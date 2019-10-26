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"Ювентус" может инвестировать в трансфер Мбаппе € 380 млн

Руководство "Ювентуса" занимается разработкой стратегии трансфера нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе, утверждает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

По сведениям источника, туринский клуб может инвестировать € 380 млн в трансфер форварда. В "Ювентусе" рассчитывают, что данной суммы будет достаточно, чтобы покрыть расходы на трансфер, а также зарплату игрока в течение пяти лет.

Мбаппе перешёл в "ПСЖ" летом 2018 года из "Монако". Сумма трансфера составила € 135 млн плюс € 45 млн в виде бонусов. В нынешнем сезоне 20-летний форвард в пяти матчах французского национального чемпионата (три — в основном составе) стал автором двух забитых мячей, а также трёх результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.

"Чемпионат"


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Теги: Ювентус Мбаппе Серия А ПСЖ Лига 1
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