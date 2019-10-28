Полузащитник "Марселя" Кевин Строотман прокомментировал поражение от "ПСЖ" (0:4) в матче 11-го тура Лиги 1.
"Не знаю, что сказать. Мы поговорим об этом завтра, сегодня трудно рассуждать. Первый тайм получился плохим. Мы допустили слишком много ошибок. Во втором тайме сыграли лучше, но уступая 0:4 "ПСЖ", сложно что-то изменить. Если вы видели матч, то заметили, что у "ПСЖ" много качеств, они сильнее нас.
Можно рассказывать фанатам, что вы будете играть агрессивно, но если вы не успеваете к сопернику, то сделать это сложно. Для меня "ПСЖ" — это команда из другого чемпионата.", — цитирует Строотмана Le Phoceen.
В таблице Лиги 1 "ПСЖ" с 27 очками в активе уверенно лидирует. "Марсель", который тренирует Андре Виллаш-Боаш, располагается на 7-й строчке с 16 очками.
Sport24
Стротман: для меня "ПСЖ" — это команда из другого чемпионата
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