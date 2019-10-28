Стротман: для меня "ПСЖ" — это команда из другого чемпионата

Полузащитник "Марселя" Кевин Строотман прокомментировал поражение от "ПСЖ" (0:4) в матче 11-го тура Лиги 1."Не знаю, что сказать. Мы поговорим об этом завтра, сегодня трудно рассуждать. Первый тайм получился плохим. Мы допустили слишком много ошибок. Во втором тайме сыграли лучше, но уступая 0:4 "ПСЖ", сложно что-то изменить. Если вы видели матч, то заметили, что у "ПСЖ" много качеств, они сильнее нас.Можно рассказывать фанатам, что вы будете играть агрессивно, но если вы не успеваете к сопернику, то сделать это сложно. Для меня "ПСЖ" — это команда из другого чемпионата.", — цитирует Строотмана Le Phoceen.В таблице Лиги 1 "ПСЖ" с 27 очками в активе уверенно лидирует. "Марсель", который тренирует Андре Виллаш-Боаш, располагается на 7-й строчке с 16 очками.