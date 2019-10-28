"ПСЖ" намерен выкупить Икарди у "Интера"

"Пари Сен-Жермен" намерен выкупить нападающего Мауро Икарди у "Интера", сообщает Tuttomercatoweb.По информации источника, руководство французской команды активизирует переговоры с представителями "Интера" в период с декабря по январь, чтобы прийти к соглашению о переходе Икарди на постоянной основе. Напомним, арендное соглашение аргентинского футболиста с "ПСЖ" до 30 июня 2020 года.Икарди перешёл в "ПСЖ" из "Интера" на правах аренды в начале сентября 2019 года. В текущем сезоне аргентинский нападающий принял участие в 4 матчах французской Лиги 1, записал на свой счёт 4 гола и сделал одну результативную передачу.