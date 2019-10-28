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"ПСЖ" намерен выкупить Икарди у "Интера"

"Пари Сен-Жермен" намерен выкупить нападающего Мауро Икарди у "Интера", сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, руководство французской команды активизирует переговоры с представителями "Интера" в период с декабря по январь, чтобы прийти к соглашению о переходе Икарди на постоянной основе. Напомним, арендное соглашение аргентинского футболиста с "ПСЖ" до 30 июня 2020 года.

Икарди перешёл в "ПСЖ" из "Интера" на правах аренды в начале сентября 2019 года. В текущем сезоне аргентинский нападающий принял участие в 4 матчах французской Лиги 1, записал на свой счёт 4 гола и сделал одну результативную передачу.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Икарди Интер ПСЖ Лига 1 Серия А
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Лига 1 2019/20
# Команда И О
1 ПСЖ 9 21
2 Нант 10 19
3 Реймс 10 17
4 Анже 10 16
5 Бордо 10 15
6 Лилль 10 15
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20 Дижон 10 9
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