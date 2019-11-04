Российский полузащитник «Монако» Александр Головин входит в сферу интересов «Пари Сен-Жермен», утверждает Sport24. Французский гегемон следит за выступлениями игрока сборной России, но сейчас Головин не является приоритетным вариантом в списке потенциальных приобретений «ПСЖ».
В текущем сезоне Головин забил 2 гола и отдал 2 голевых передачи за «Монако», который проиграл во вчерашнем матче чемпионата Франции «Сент-Этьену» (0:1) и расположился на 15 месте в турнирной таблице Лиги 1. Трансферная стоимость Головина, по оценке специализированного портала Transfermarkt, составляет 25 млн евро.
Парижане безоговорочно лидируют в чемпионате Франции, опережая ближайшего преследователя на 7 очков.
Источник: "ПСЖ" интересуется Головиным
«Пари Сен-Жермен» следит за выступлениями 23-летнего футболиста.
Фото: asmonaco.com
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