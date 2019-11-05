"ПСЖ" предложит Мбаппе контракт с зарплатой, как у Неймара

"ПСЖ" готовит новое предложение по контракту для нападающего Килиана Мбаппе.По информации Le Parisien, парижане собираются предложить 20-летнему игроку соглашение с такой же зарплатой, как у его партнера по атаке Неймара. Напомним, бразилец после вычета налогов зарабатывает 36 миллионов евро в год.Ранее сообщалось, что "Реал" хочет приобрести Мбаппе и летом 2020 года предложит за него 300 миллионов евро.