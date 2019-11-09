Переговоры между "ПСЖ" и Неймаром о продлении контракта зашли в тупик

"Пари Сен-Жермен" приостановил переговоры с бразильским форвардом Неймаром о продлении контракта, сообщает L'Equipe.Согласно информации источника, стороны обсуждали условия возможного продления сотрудничества. Однако после того, как переговоры зашли в тупик, парижский клуб их приостановил. При этом в стане чемпиона Франции намерены сосредоточиться на подписании нового контракта с другим игроком линии атаки — Килианом Мбаппе. Не исключается, что диалог с 27-летним бразильцем "Пари Сен-Жермен" возобновит позже.