Тухель: с Неймаром совсем непросто справляться

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель рассказал о сложности взаимоотношений с нападающим команды Неймаром."С ним совсем непросто справляться! У него большое, большое сердце, но, к сожалению, он не всегда показывает, что является выдержанным и проверенным парнем.Иногда он провоцирует, и это очень плохо, потому что это ненужные вещи. Да-да, я говорю ему об этом. Мы много смеемся вместе, и я всегда стараюсь говорить правду. Он принимает это, но это тяжело.Неймар провоцирует, когда чувствует, что что-то не так. Но когда он спокоен, он подобного не делает", - цитирует Тухеля France Info.