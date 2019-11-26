Отец Кавани: сказал Эдинсону, что он выиграет все во Франции, но никогда - Лигу чемпионов

Луис Кавани, отец нападающего "ПСЖ" Эдинсона Кавани, заявил, что скептически относится к шансам сына победить в Лиге чемпионов в составе парижской команды."В его доме есть стол для барбекю, и он там написал: "Пари Сен-Жермен", чемпион Европы 2019". Я чуть не рассмеялся, когда увидел. У меня вырвалось "ха-ха", но, кажется, он даже не заметил. Однажды ему придется стереть эту надпись.Он всегда говорит мне, что я мыслю негативно. Я сказал ему, что он выиграет все трофеи во Франции, но никогда — Лигу чемпионов. В футболе не побеждают только благодаря огромным финансовым тратам", - цитирует Кавани Movistar.