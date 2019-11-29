Головин: "Монако" заслуживает быть на 2-м или 3-м месте в чемпионате Франции

Полузащитник "Монако" Александр Головин поделился мыслями о положении команды. После 14 туров монегаски занимают 14-е место в турнирной таблице французской Лиги 1.



Фото: "СЭ"