Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин прокомментировал большое количество желтых и красных карточек в 2019 году. 23-летний футболист получил 3 желтые, одна из которых переросла в красную в 12 матчах Лиги 1, а также 2 желтые и одну, которая переросла в красную в составе сборной России в 8 играх.
"Я думаю, что это стечение обстоятельств. В матче с "Монпелье" у меня не было умысла сыграть грубо, а почему меня удалили против "Лиона", я до сих пор не очень понимаю. Тот эпизод максимум тянул на желтую карточку, но таково было решение судьи, и я его принимаю. А в игре с Бельгией, к сожалению, совершил ошибку и не сдержался. Ошибки нужно признавать и больше не повторять", — цитирует Головина "Чемпионат".
Головин объяснил три своих удаления в 2019 году: думаю, это стечение обстоятельств
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