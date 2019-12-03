Хет-трик Майя помог "Бордо" разгромить "Ним"

В матче 16-го тура чемпионата Франции "Бордо" разгромил "Ним" со счетом 6:0.



Чемпионат Франции



16 тур



Голы: Майя, 24, 37, 53, Превиль, 58, Отавио, 76, 87.



Бордо: Костиль, Пабло, Косельни, Йованович, Сабали, Аит-Беннассер, Отавио, Адли, Превиль (Оджим, 66), Кафу, Майя



Ним: Бернардони, Бриансон, Алакуш (Пакье, 67), Мигель, Мартинес, Сарр, До (Валь, 67), Фомба, Ферхат, Рипар, Дулевич



Предупреждения: Алакуш, 44, Йованович, 64, Адли, 66