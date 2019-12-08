Российский полузащитник "Монако" Александр Головин, сделавший голевую передачу в матче против "Амьена" и принявший участие во всех трех забитых мячах, поделился впечатлениями от игры.
Игра закончилась со счетом 3:0 в пользу "Монако". По версии сайта Whoscored, Александр Головин был признан лучшим игроком матча.
«"Тяжелая игра. Было много борьбы, позиционных атак, минимум голевых моментов. Неудивительно, что в такой ситуации многое решили стандарты. Хорошо, что во втором тайме нам удалось забить сначала после углового, а потом после штрафного.
Наверное, можно сказать, что до игра шла до гола, поэтому важно, что мы открыли счет, а потом почти сразу забили еще дважды. После этого игра по сути была сделана. Очень рад, что мы добились победы в этой встрече", - цитирует Головина Sport24.
Головин: в игре с "Амьеном" было много борьбы и минимум голевых моментов
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