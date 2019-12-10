Дешам во вторник продлит контракт со сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам 10 декабря продлит контракт с местной Федерацией футбола, сообщает Le Parisien.Действующий трудовой договор с 51-летним специалистом, который рассчитан до 31 июля 2020 года, будет продлен до января 2023 года. Это в потенциале позволит Дешаму сохранить пост главного тренера сборной Франции до окончания чемпионата мира — 2022, который пройдет в Катаре в декабре 2022 года.Дешам возглавляет Ле Бле с июля 2012 года. Под руководством специалиста сборная Франции заняла второе место на Евро-2016 и выиграла чемпионат мира — 2018.