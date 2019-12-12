Неймар уклончиво ответил на вопрос о том, счастлив ли он в "ПСЖ"

После победы "ПСЖ" над "Галатасараем" (5:0) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов нападающего парижан Неймара спросили, счастлив ли он в столичном клубе, но ответ бразильца так и не прояснил его будущее."Не важно, где я нахожусь. Я хочу быть счастливым, играя в футбол. Быть на поле — это то, что мне нравится больше всего. Когда у меня есть цель, мяч и несколько товарищей по команде, я очень счастлив", — приводит слова Неймара Mundo Deportivo.