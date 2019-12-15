Виллаш-Боаш: ничья с "Метцем" справедлива

Главный тренер "Марселя" Андре Виллаш-Боаш остался доволен ничьей с "Метцем" (1:1) в матче чемпионата Франции."Результат хороший, справедливый. Мы создали хорошие моменты во втором тайме. А в первой половине играли не лучшим образом и допустили много ошибок. Принимаем этот результат и можем набрать еще очки до перерыва. Если сделаем это, будет неплохо. Это будет означать, что закончим первую часть сезона на втором месте. Это заслуга игроков", — цитирует Виллаш-Боаша A Bola.