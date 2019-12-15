Леонардо попросил не беспокоить Тухеля вопросами о трансферах "ПСЖ"

Спортивный директор "ПСЖ" Леонардо призвал журналистов не расспрашивать главного тренера команды Томаса Тухеля о потенциальных трансферах."Я попрошу вас не задавать вопросы тренеру о трансферном окне. Это вопрос к клубу. Я давно в футболе, знаю границы роли тренера, президента, директора по коммуникациям. Каждый выполняет свою работу. Тренера нужно оставить в покое и говорить с ним об игровых аспектах", — цитирует Леонардо Goal.Ранее Леонардо заявил, что нападающий Килиан Мбаппе в ближайшее время точно не покинет парижский клуб. Интерес к 20-летнему футболисту проявляет мадридский "Реал".