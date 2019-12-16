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Неймар: почему я должен уйти из "ПСЖ"?

Бразильский нападающий "ПСЖ" Неймар заявил, что он не собирается уходить из парижского клуба.

"Настоящего Неймара мало кто знает. Только мои родители и друзья. То, что видят люди, — это нечто совершенно другое. А они видят мало. Настоящий Неймар очень спокойный и счастливый. Он тот, кто любит находиться с семьёй и друзьями. Мне нравится наслаждаться радостными моментами с родными.

Почему я должен хотеть уйти из "ПСЖ" (смеётся)? Мой контракт действует ещё два года, а команда продолжает прогрессировать. Мы должны сосредоточиться на этом сезоне, чтобы добиться успеха и выиграть как можно больше трофеев. В этом сезоне целью является Лига чемпионов. Цель — всегда выигрывать следующую игру", - цитирует Неймара L'Equipe.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Неймар ПСЖ Лига 1
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