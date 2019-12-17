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Спортивный директор "ПСЖ": выкуп Икарди? Всё зависит только от него

Спортивный директор "ПСЖ" Леонардо прокомментировал слухи о желании французского клуба выкупить нападающего Мауро Икарди, который принадлежит миланскому "Интеру".

"У Мауро всё хорошо складывается в клубе. У нас много конкуренции в атакующей зоне, и это, скорее всего, для него является стимулом. Он действует как настоящий девятый номер, знает, где нужно оказаться в тот или иной момент. Выкуп Икарди у "Интера"? Мы очень довольны им, но будущее зависит только от самого футболиста. Всё в его руках. У нас есть ещё пять месяцев, посмотрим, что произойдёт за это время", — приводит слова Леонардо La Gazzetta dello Sport.

Мауро Икарди выступает за "ПСЖ" на правах аренды. В 16 матчах во всех турнирах 26-летний аргентинец забил 13 мячей и отдал 2 результативные передачи.

"Чемпионат"


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Теги: ПСЖ Икарди Лига 1
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