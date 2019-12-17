"Монако" с Головиным с крупным счетом проиграл "Лиллю"

В матче 1/8 финала Кубка французской Лиги "Монако" проиграл "Лиллю" со счётом 0:3 и вылетел из турнира.



Кубок Франции



1/8 финала



Голы: Осимхен, 19, Реми, 45+3, 86.



Нереализованный пенальти: Слимани, 55.



"Монако": Субашич, Бадиашиле, Марипан, Агиляр, Балло-Туре, Бакайоко, Фабрегас (Йоветич, 59), Головин, Кейта Бальде (Загре, 64), Слимани (Бен-Йеддер, 59), Огюстен.



"Лилль": Лео Жардим, Сумаоро, Габриэл, Брадарич, Пье (Челик, 30), Шека, Иконе, Саншеш, Андре, Луис Араужо (Языджы, 78), Осимхен (Реми, 23).



Предупреждения: Брадарич, 31, Андре, 45+1, Шека, 48, Сумаро, 54.