Ванда Нара, жена и агент аргентинского нападающего "ПСЖ" Мауро Икарди, прокомментировала высказывание главного тренера "Интера" Антонио Конте. Он посоветовал игрокам во время сезона быстрый секс.
"Мауро очень профессионален и ничего не делает перед матчами. Секс? Мы делаем это только после игры, если все идет хорошо. Если матч заканчивается плохо, он даже не хочет меня видеть", — цитирует Нару La Repubblica delle Donne.
"СЭ"
Нара: если матч заканчивается плохо, Икарди даже не хочет меня видеть
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