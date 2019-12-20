Трансферную стоимость Неймара понизили впервые за карьеру. Теперь его оценивают в €160 млн

Сайт Transfermarkt, оценивающий трансферную стоимость футболистов всего мира, понизил рыночную цену бразильского форварда "ПСЖ" Неймара.Как сообщает As, трансферная стоимость Неймара росла с 2009 года, хотя в 2015 и 2016 годах остановилась на отметке в 100 млн евро. В 2018 году стоимость Неймара составляла 180 млн, а сейчас упала на 20 млн до 160. Это первый раз, когда Transfermarkt понизил трансферную стоимость 27-летнего бразильца за его карьеру.В списке самых дорогих игроков Неймар уступает своему одноклубнику Килиану Мбаппе, которого оценивают в 200 млн.