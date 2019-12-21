Голкипер "Монако" Субашич получил красную карточку сидя на скамейке запасных

В субботу, 21 декабря, состоялся матч 19-го тура чемпионата Франции "Монако" - "Лилль". Встреча закончилась разгромной победой команды Леонарду Жардима со счетом 5:1.На 78-й минуте матча произошел курьезный случай: голкипер "Монако" Даниэль Субашич, находившийся на скамейке запасных, получил красную карточку. 35-летний хорват был недоволен действиями судьи, который не назначил пенальти в ворота гостей. Субашич начал активно выражать недовольство, за что получил желтую карточку. Но это его не усмирило и он продолжил возмущаться и в результате получил прямую красную.