"Пари Сен-Жермен" хочет купить бразильского полузащитника "Милана" Лукаса Пакета, утверждает журналист Фабрицио Романо в своём твиттере.
По данным источника, в трансфере игрока лично спортивный директор французского клуба Леонардо. В данный момент клубы ведут переговоры.
Пакета является воспитанником "Фламенго". В января 2019 года футболист перешёл из бразильского клуба в "Милан". Сумма трансфера составила € 38,4 млн. В нынешнем сезоне 22-летний бразильский хавбек принял участие в 13 матчах чемпионата Италии (восемь — в основном составе), в которых стал автором одной результативной передачи, а также получил пять жёлтых карточек. Контракт игрока с итальянским клубом действует до лета 2023 года.
"Чемпионат.сом"
"ПСЖ" ведёт переговоры по трансферу хавбека "Милана" Пакета
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