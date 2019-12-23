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Мбаппе: сказал Неймару, что не претендую на его статус главной звезды "ПСЖ"

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе утверждает, что у него никогда и в мыслях не было желания оспорить статус его одноклубника Неймара как главной звезды команды.

"Когда я перешел в "ПСЖ", то никаких разговоров на эту тему и не было. Неймар был суперзвездой, а я пришел помогать ему. Потом он получил травму, не очень успешно провел чемпионат мира, а я победил на нем. И с тех пор стали появляться все эти истории о нашем якобы соперничестве, о моем желании занять его место. Мне было неприятно все это слышать.

Поэтому, когда я вернулся в расположение "ПСЖ" в августе 2018 года (после ЧМ-2018), первое, что я сделал, — нашел Неймара и сказал ему: "Может быть, ты и не выступил успешно на чемпионате мира, что было хорошо для нас [сборной Франции]. Но в "ПСЖ" не переживай, я не буду наступать тебе на мозоли. За "Золотой мяч" я в этом году поборюсь, раз ты не претендуешь, но уверяю: я не хочу занять твое место в команде. Я здесь, чтобы помогать тебе", — цитирует Мбаппе France Football.

Sport24.ru


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Теги: Мбаппе Неймар ПСЖ Лига 1
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