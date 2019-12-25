"Монако" заинтересован в услугах Эмери

Руководство "Монако" хочет сменить главного тренера. Как сообщает Le10sport монегаски проявляют интерес к бывшему тренеру "Арсенала" Унаи Эмери, однако стороны пока не контактировали.В шорт-лист также входят бывший тренер "Валенсии" Марселино и Лоран Блан, который с 2016 года находится без работы. При этом Эмери считается приоритетным вариантом.Источник отмечает, что если новый тренер найден не будет, Леонарду Жардим, работающий с командой, останется в клубе.