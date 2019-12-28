Жардим может быть уволен из "Монако" 29 декабря

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим 28 декабря провел встречу с руководством клуба, сообщает Monaco-Matin.На встрече обсуждалось будущее португальского специалиста в клубе. По информации источника, Жардим с большой долей вероятности покинет "Монако". Ожидается, что 29 декабря он появится на базе клуба, где попрощается с футболистами.Жардим давно считался претендентом на увольнение, однако 21 декабря "Монако" со счетом 5:1 разгромил "Лилль" в чемпионате Франции, чем, как казалось, мог отсрочить расставание с тренером.