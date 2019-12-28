Бывший вице-президент "Милана" Адриано Галлиани рассказал о переходе нападающего клуба Златана Ибрагимовича в "Пари Сен-Жермен" в 2012 году.
"Конечно же, Ибрагимович не хотел уходить из "Милана". Его продали, чтобы привести счета в порядок. Он всегда сам решал свою судьбу, кроме того случая. В первый его сезон в клубе мы выиграли чемпионство, последнее для "Милана" до того, как "Ювентус" начал рекордную серию, а также Суперкубок Италии в 2011 году.
После завершения трансфера в "ПСЖ" Ибрагимович не разговаривал со мной некоторое время. Но, как только преодолел разочарование от необходимости покинуть "Милан", он дал интервью, в котором высоко оценил меня и наши отношения.
Когда я вёл переговоры о переходе Златана в "Милан", то прилетел в Барселону на частном самолёте. Там встретился с Ибрагимовичем и его агентом. Мне удалось убедить его вернуться в Италию. Из суеверия я выбрал те же отель, ресторан и аэропорт, где был, когда занимался трансфером Роналдиньо. Переход Златана оказался очень выгодным. € 24 млн, которые мы выплачивали в течение трёх лет. Всего за год до этого "Барселона" заплатила за него "Интеру" вдвое больше.
Мы пошли в ресторан, чтобы отпраздновать. Когда пришло время платить, ни одна из двух моих кредитных карт не сработала. В итоге Златану пришлось заплатить, и он странно посмотрел на меня. Я заверил его: «Не волнуйся, у нас есть деньги». Он смеялся как сумасшедший", - цитирует Галлиани Football Italia со ссылкой Gazzetta dello Sport.
"Чемпионат.сом"
Галлиани: конечно же, Ибрагимович не хотел переходить из "Милана" в "ПСЖ"
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