Жардим и его помощники получат € 8 млн за расторжение контракта

Стали известны подробности расторжения контракта "Монако" с главным тренером Леонарду Жардимом, сообщает Monaco-Matin.По информации источника, португальский специалист, а также его помощники Нельсон Кальдейра, Антонио Виейра и Хосе Барроаре, покинувшие клуб вместе с тренером, получат компенсацию в размере € 8 млн. Новый наставник "Монако" Роберт Морено пригласит в тренерский штаб команды ассистентов, с которыми работал ранее.Жардим впервые стал главным тренером "Монако" в июне 2014 года. В октября 2018-го португалец был отправлен в отставку, но уже в январе 2019-го снова был назначен на пост наставника монегасков.