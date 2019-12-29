"Ренн" хочет на полгода арендовать нападающего "Барселоны" Усмана Дембеле

"Барселона" может отдать в аренду своего нападающего Усмана Дембеле.По данным AS, бывший клуб француза "Ренн" планирует обратиться к каталонцам с просьбой об аренде Дембеле на полгода. Однако в этой сделке многое будет решать то, согласится ли "Барселона" платить большую часть зарплаты игрока, поскольку "Ренн" сможет потянуть не более 30% от оклада.В сезоне-2019/20 Дембеле провел за сине-гранатовых девять матчей во всех турнирах и забил один мяч. Последние два года 22-летнего футболиста мучают постоянные травмы, на данный момент Дембеле восстанавливается после повреждения бедра.