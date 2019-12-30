"ПСЖ" намерен зимой купить защитника "Интера" Шкриньяра

Защитник миланского "Интера" Милан Шкриньяр может продолжить карьеру во Франции. Как сообщает Le10Sport, 24-летний игрок заинтересовал "Пари Сен-Жермен".Отмечается, что клуб сделает попытку приобрести игрока уже в зимнее трансферное окно. Французский клуб видит в Шкриньяре замену капитану клуба Тиагу Силве, с которым парижане не намерены продлевать контракт, истекающим летом 2020 года.Ранее Шкриньяр заинтересовал "Барселону" и "Реал". В прошлое зимнее трансферное окно миланский клуб отказался продать своего игрока в "Манчестер Сити" за € 60 млн.Шкриньяр перешёл в "Интер" летом 2017 года из "Сампдории". Сумма трансфера составила € 28 млн. В мае клуб и игрок продлили соглашение. Новый контракт словацкого защитника рассчитан до 2023 года.