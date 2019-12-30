Головин — 2-й в голосовании за лучшего игрока "Монако" в первой части сезона

Болельщики "Монако" выбрали лучшего игрока команды по итогам первой половины сезона-2019/20.Победителем голосования стал форвард Виссам Бен Йеддер, получивший поддержку 69 процентов респондентов.Второе место занял полузащитник Александр Головин, третье — вратарь Бенжамен Леком.Бен Йеддер забил 13 мячей и сделал пять голевых передач в 18 матчах. В активе Головина три гола и три результативных передачи в 18 поединках. На счету Лекома 19 игр и 27 пропущенных мячей.