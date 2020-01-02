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Головин занял 90-е место в рейтинге игроков чемпионата Франции 2019 года по версии GFFN

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин занял 90-е место в рейтинге лучших игроков Лиги 1 по версии французского портала Get French Football News. В 2018 году футболист стал 86-м.

Первое место занял французский форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе. В десятку также вошли Анхель Ди Мария ("ПСЖ"), Виссам Бен Йеддер ("Монако"), Маркиньюс ("ПСЖ"), Тиаго Силва ("ПСЖ"), Идрисса Гейе ("ПСЖ"), Мемфис Депай ("Лион"), Марко Верратти ("ПСЖ"), Мусса Дембеле ("Лион"), Тежи Саванье ("Монпелье").

Нападающий "ПСЖ" Неймар, за которого клуб заплатил 222 млн евро в 2017 году, стал 11-м.

Sport24


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Теги: Головин Монако Лига 1
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