Гарсия: победа со счетом 7:0 хороша для обретения уверенности

Главный тренер "Лиона" Руди Гарсия доволен тем, как его команда обыграла "Бур-ан-Бресс" в матче Кубка Франции. Лионцы выиграли со счетом 7:0."Игроки сделали работу профессионально. Не было самоуспокоенности. Мне понравилось, как отработала молодежь. Очень доволен. Первый тайм был трудным из-за большого количества брака и прессинга со стороны соперника. Но мы все исправили. Дембеле, слухи об уходе которого были необоснованными, отличился двумя голами. Два других игрока атаки забили. Это хорошо для обретения уверенности. Как и семь голов суммарно", - цитирует Гарсию AFP.